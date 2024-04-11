روسيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر الى الشرق الاوسط

أوصت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة الشرق الأوسط ولاسيما الكيان المحتل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا للضرورة القصوى.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “الوضع متوتر في منطقة الشرق الأوسط في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل لا يزال مضطربا”.

ويتصاعد التوتر في الشرق الأوسط حيث استهدف طيران الاحتلال مؤخرا مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق ما أسفر عن دمار كبير فيها وفي المباني المجاورة ومقتل من كانوا بالمبنى، وبينهم العميدان في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 ضباط مرافقين.

المصدر: روسيا اليوم