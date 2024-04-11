عاجل/ نشرة متابعة للوضع الجوي اليوم وغدا الجمعة

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وزارة الداخلية تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل

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2024/04/11 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ، بان الوضع الجوي بداية من آخر نهار هذا اليوم الخميس 11 أفريل 2024، سيكون ملائما لنزول أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية بالجنوب و محليا غزيرة خاصة بولايتي مدنين وتطاوين حيث يتراوح مجموعها بين 30 و 50 مليمترا.

كما يتواصل نزول الأمطار غدا الجمعة 12 أفريل 2024 بكافة المناطق و تكون مؤقتا رعدية و غزيرة وبكميات هامة بالجنوب والوسط الغربي حيث يتراوح مجموعها اليومي بين 40 و 70 مليمترا ويصل محليا بالجنوب الغربي إلى 90 مليمترا مع تساقط البرد بأماكن محدودة و هبوب رياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات و أثناء ظهور السحب الرعدية.

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