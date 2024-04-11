ميلوني ووزير داخلية ايطاليا يؤديان زيارة الى تونس في هذا الموعد

أفادت وكالة ”نوفا الإيطالية، أمس الأربعاء 10 أفريل 2024، أن رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني ستؤدّي زيارة إلى تونس يوم 17 أفريل الجاري، رفقة وزير داخليتها ماتيو بيانتيدوزي.

وتتزامن زيارة ميلوني إلى تونس، مع قمة ثلاثية مغاربية مرتقبة، وفق ما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مؤخرا.

يذكر أن المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، كشف مؤخرا أن تؤدّي زيارة ، جورجيا ميلوني، زيارة إلى تونس تتمحور من أجل التباحث في موضوع الهجرة.

وأفاد بن عمر أنّ الهدف الأساسي للزيارة هو إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين في تونس على غرار الموجودة في إيطاليا ، قائلا : ”تونس رفضت في السابق إنشاء هذه المراكز لكن لا ثقة لنا في السلطات التونسية التي قد لا تصمد أمام الضغوط الإيطالية”.

و أكد بن عمر أنّ تونس ،تحصّلت على أكثر من 12 مليون يورو من صندوق إفريقيا للدعم الفني للسلطات التونسية من أجل مراقبة الحدود، و20 مليون يورو من الصندوق الائتماني للصندوق الأوروبي لإفريقيا لمراقبة الحدود كذلك، و27 مليون يورو من صندوق المكافآت التابع لوزارة الخارجية الايطالية لإدارة تدفّقات الهجرة.

كما تمّ تخصيص 4.8 مليون يورو لنقل 6 وحدات بحرية مستخدمة للحرس البحري الإيطالي لتجديدها وتقديمها إلى الحرس البحري التونسي و9 مليون يورو من إيطاليا لشراء الوقود، وفق معلومات من مصادر إيطالية تحصّل عليها المرصد.