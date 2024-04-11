هام/ نحو منع التدخين في مقرات هذه الوزارة..

مع الانتشار الكبير للتدخين في تونس وخاصة في صفوف الشباب والأطفال، تم خلال اجتماع حول هذه الظاهرة بوزارة الشباب والرياضة مؤخرا الاتفاق مع التحالف التونسي ضد التدخين على إصدار منشور يمنع التدخين بكل أشكاله في مقرات الوزارة.

وأكد رئيس التحالف التونسي ضد التدخين حاتم بوزيان في هذا الصدد أن وزارة التربية ستتجه نحو منع التدخين في مقراتها بعدما أصدرت وزارة التعليم العالي منشورا مماثلا.

وأشار بوزيان إلى أن الدراسات الأخيرة كشفت ارقاما مفزعة لتأثيرات ظاهرة التدخين ونفشيها بين الشباب من ذلك أن 14,9 بالمائة من الشباب يدخنون و17,2 منهم يستعملون السيجارة الالكترونية.