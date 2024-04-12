التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار رعدية..

يتميز طقس اليوم الجمعة 12 أفريل 2024، بظهور سحب عابرة بالمناطق الشرقية للشمال و الوسط و تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مع بعض الأمطار آخر الليل.

أمّا ببقية الجهات فيكون الطقس كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة خاصة بولايتي قبلي قفصة. إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.

الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب.

الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى عامة بين 15 و18 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات.