ميلوني ووزير داخلية ايطاليا يؤديان زيارة الى تونس في هذا الموعد

في اول ايام العيد: تسجيل 9 وفيات في حوادث مختلفة

4 مراهقين تونسيين يضرمون النار في مركز إيواء بإيطاليا

وفاة الصحفية عائشة الجمني بعد صراع مع المرض

التوقعات الجوية لهذا اليوم..أمطار رعدية..

2024/04/12 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز طقس اليوم الجمعة 12 أفريل 2024، بظهور سحب عابرة بالمناطق الشرقية للشمال و الوسط و تتكاثف تدريجيا بعد الظهر مع بعض الأمطار آخر الليل.
أمّا ببقية الجهات فيكون الطقس كثيف السحب مع أمطار تكون مؤقتا رعدية و محليا غزيرة خاصة بولايتي قبلي قفصة. إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة.
الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط و الجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب.
الحرارة في استقرار و تتراوح القصوى عامة بين 15 و18 درجة وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn