الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الرابعة لمرحلة التتويج

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي السبت 13 والاحد 14 افريل الجاري انطلاقا من الساعة الخامسة والنصف مساء :

السبت 13 افريل 2024

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي – الملعب التونسي

الحكم : احمد الذوادي

حكم الفار : حسام الحاج علي

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – النجم الساحلي

الحكم : اسامة بن اسحاق

حكم الفار : جلال السحباني

الاحد 14 افريل 2024

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري – الترجي الرياضي

الحكم : امير العيادي

حكم الفار : فرج عبد اللاوي