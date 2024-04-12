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الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة عشرة

2024/04/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

الرابطة المحترفة الاولى

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 13 والاحد 14 افريل الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :

السبت 13 افريل 2024

المجموعة الثانية

الملعب البلدي بالمكنين

سبورتينغ المكنين – هلال الشابة سفيان كتات

ملعب قابس

الملعب القابسي – الترجي الجرجيسي حمزة جعيد

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين – امل جربة عامر شوشان

الاحد 14 افريل 2024

ملعب جلمة الاصطناعي

نسر جلمة – اولمبيك سيدي بوزيد نعيم حسني

ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية مجدي بلاغة

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة – مستقبل قابس امين الفقير

المجموعة الاولى

ملعب اريانة

جمعية اريانة – شبيبة العمران هيثم الطرابلسي

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس – النجم الرادسي ايمن النصري

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف – شبيبة القيروان محمد علي قروية

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة – مستقبل وادي الليل الصادق السالمي

ملعب القلعة

القلعة الرياضية – النادي القربي نضال اللطيف

ملعب طبرقة

مرجان طبرقة – هلال مساكن درصاف القنواطي

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