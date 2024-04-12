الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثامنة عشرة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة يومي السبت 13 والاحد 14 افريل الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر :
السبت 13 افريل 2024
المجموعة الثانية
الملعب البلدي بالمكنين
سبورتينغ المكنين – هلال الشابة سفيان كتات
ملعب قابس
الملعب القابسي – الترجي الجرجيسي حمزة جعيد
ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين
اولمبيك مدنين – امل جربة عامر شوشان
الاحد 14 افريل 2024
ملعب جلمة الاصطناعي
نسر جلمة – اولمبيك سيدي بوزيد نعيم حسني
ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي محيط قرقنة – مكارم المهدية مجدي بلاغة
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
امل الرقبة – مستقبل قابس امين الفقير
المجموعة الاولى
ملعب اريانة
جمعية اريانة – شبيبة العمران هيثم الطرابلسي
ملعب بن عروس
سبورتينغ بن عروس – النجم الرادسي ايمن النصري
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف – شبيبة القيروان محمد علي قروية
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة – مستقبل وادي الليل الصادق السالمي
ملعب القلعة
القلعة الرياضية – النادي القربي نضال اللطيف
ملعب طبرقة
مرجان طبرقة – هلال مساكن درصاف القنواطي