ليفركوزن وروما يقتربان من التاهل الى نصف نهائي الدوري الأوروبي

اقترب باير ليفركوزن الالماني وروما الايطالي من التاهل الى الدور نصف النهائي للدوري الاوروبي لكرة القدم بعد فوزها مساء الخميس على التوالي على وست هام يونايتد الانقليزي 2-صفر وميلان الايطالي 1-صفر في ذهاب دور الثمانية.

ومنح هدفان متأخران سجلهما البديلان جوناس هوفمان وفيكتور بونيفاس باير ليفركوزن متصدر البطولة الألمانية أفضلية بهدفين أمام وست هام ليستمر في سلسلة من المباريات دون هزيمة هذا الموسم بتحقيق 37 انتصارا وخمسة تعادلات في جميع المسابقات.

وسيطر ليفركوزن على المباراة لكن لوكاس فابيانسكي حارس الفريق الضيف تصدى لعدة فرص من أليخاندرو غريمالدو وباتريك شيك لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ومنح هوفمان التقدم لليفركوزن في الدقيقة 83 بتسديدة من اللمسة الأولى ثم ضاعف بونيفاس النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.

وكان للفريق المضيف، الذي يمكنه حسم لقب البطولة الالمانية يوم الأحد المقبل، 33 محاولة للتسجيل- 13 منها على المرمى – مقابل تسديدة واحدة لوست هام حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي أطلقها محمد قدوس.

وأحبط روما مضيفه ميلان إذ سجل جيانلوكا مانشيني هدفا لينهي سلسلة من تسع مباريات لنادي العاصمة دون فوز ضد فريق المدرب ستيفانو بيولي.

وتقدم روما، الذي فاز آخر مرة على ميلان في أكتوبر 2019، بفضل ضربة رأس من مانشيني بعد تمريرة عرضية من ركلة ركنية نفذها باولو ديبالا في الدقيقة 17.

وانتصر بنفيكا بطل البرتغال 2-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا بفضل هدفي رافا سيلفا والأرجنتيني أنخيل دي ماريا.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل.