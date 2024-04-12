هطول كميات هامة من الأمطار خلال ألاربع والعشرين ساعة الأخيرة خاصة بالجنوب

سجلت الأربع والعشرون ساعة الماضية هطول كميات هامة من الأمطار تركزت خاصة في الجنوب وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.
وفي مايلي كميات الأمطار بحساب الميلمتر وحسب الولايات:
ولاية قابس: الزارات 52 // المدينة 24 //مطماطة 20// غنوش 29 //
ولاية مدنين: مدنين 58// سيدي مخلوف47//بني خداش 40//الحشان 48//
بن قردان15//بوغرارة50//جربة المطار49//حومة السوق42// اجيم 50//سدويكش 38//
مليتة 58//ميدون56//الغرابات48//
ولاية صفاقس: الغربية 28// المحرص 20//الصخيرة17//العامرة12//
منزل شاكر 21//المطار 19//المدينة 16//الطهاهرة 9//بوثدي 7//عقارب21//قرمدة 18// الرملة16//جبنيانة9//طينة 21// بئر علي17// ساقية الداير15//غرابة9//
ولاية تطاوين: بئر الاحمر 57 // تطاوين الشمالية 27//غمراسن 28//البرمة 22//
تطاوين الجنوبية20//السمار 6//
ولاية المنستير: المنستير المطار 10// معتمر 20//مكنين 8// قصر هلال8//
الساحلين7// البقالطة 8//
ولاية القصرين: القصرين الشمالية 2// القصرين الجنوبية 3// ماجل بالعباس 3//
ولاية المهدية: المهدية 7/هبيرة 7//الجم 6// قصور الساف 6//شربان 6// السواسي5//
ولاية سوسة: شط مريم 7// القلعة الكبرى7// سيدي الهاني 9//
ولاية القيروان: القيروان 5// بوحجلة 5//الشراردة 9//
ولاية قبلي: سعيدان 10// قبلي 3//
ولاية قفصة: قفصة 6//
ولاية زغوان: زغوان 5// سد وادي الكبير 5// الفحص 7// الناظور 5//سد بئر مشارقة 2//
سد وادي الرمل 4//.