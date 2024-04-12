مرصد المرور: هذه أسباب حوادث المرور خلال شهر رمضان

كشف مراد الجويني المتحدث باسم المرصد الوطني للمرور، أن السبب الرئيسي لحوادث المرور المسجلة خلال شهر رمضان المنقضي، هو الافراط في السرعة والمجاوزة الممنوعة.

واضاف الجويني في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 12 افريل 2024، أن مرصد المرور رفع عديد المخالفات جراء استعمال الهاتف أثناء السياقة.

كما اك ذات المصدر أنه تم اتخاذ كل الاجراءات الضرورية في اطار تطبيق الجانب الزجري بالتنسيق مع هياكل المجتمع المدني بمناسبة عطلة عيد الفطر.

وشدد المتحدث على ضرورة أن يكون المواطن على قدر المسؤولية وأهمية وعي المواطن لتفادي حوادث الطرقات وضمان السلامة المرورية.