مهندسون صينيون يعربون عن استعدادهم لاستكمال أشغال ملعب المنزه



حرصاً على إستكمال مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه وفق المعايير والمواصفات الفنية الدولية، انعقدت اليوم الجمعة جلسة عمل بين وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووفد صيني ضم القائمة بأعمال السفارة الصينية بتونس يوان ليجي والمستشار الإقتصادي للسفارة ليانغ غانغ وثلة من المهندسين المعماريين المختصّين في مجال الهندسة المعمارية الرياضية بقيادة دو يانغينغ.

ونوّه وزير الشباب والرياضة خلال اللّقاء، الذي حضره أيضا عدد من اطارات الوزارة والحي الوطني الرياضي وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان، بعمق علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مجالي الشباب والرياضة مذكرا بمجالات التعاون السابقة التي شملت مشروعي المركزين الثقافيين والرياضيين للشباب بالمنزه السادس وببن عروس.

كما أعرب عن الرغبة المشتركة بين البلدين في بذل الجهود لتعزيز مستوى هذه العلاقات وسُبل الارتقاء بها إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية ومزيد دعمها عبر توفير الدعم الضروري لإستكمال مشروع إعادة تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه الذي يُمثل ذاكرة التونسيين وصرحا رياضيا يعود إنشاؤه إلى سنة 1967.

ومن جانبها، أعربت القائمة بأعمال السفارة الصينية عن إستعداد السلطات الصينية التعاون في هذا المشروع والدفع بتيسير الاجراءات مؤكدة الإرادة المشتركة للارتقاء بهذه العلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب بايجاد فرص تعاون جديدة خدمةً للمصلحة العليا للشعبين الصديقين خاصة مع الإحتفال بالذكرى الستين للعلاقات الديبلوماسية التونسية الصينية.