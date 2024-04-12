في لقائه وزيرة التجهيز: هذا ما أمر به رئيس الدولة..

أسدى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال لقاء جمعه ظهر اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بوزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري، تعليماته بضرورة الإسراع في إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، التي لم تنطلق نتيجة للإطار التشريعي الذي لم يعد ملائما أو نتيجة لأسباب يتم افتعالها حتى يتعطل أو يتأخر الإنجاز.

وتناول اللقاء جملة من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية سواء تلك التي هي في طور الإنجاز أو التي ستنطلق أشغالها قريبا.

ومن بين المشاريع التي تم التعرض لها مشروع ترميم الملعب الأولمبي بالمنزه في إطار التعاون بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية حيث دعا رئيس الدولة إلى العمل على ترميم الحي الرياضي بالمنزه كاملا.

وأوضح رئيس الجمهورية ان إهمال هذه المنشآت الرياضية لمدة طويلة أمر غير مقبول، ولم تقع على مدى أكثر من عقد أي أعمال صيانة على الإطلاق. وكما هو الشأن بالنسبة للمسبح البلدي بالبلفدير وغيرها من المنشآت الأخرى، فإن الغاية هي الإهمال تمهيدا للتفويت فيها بل والاستيلاء عليها بطرق صارت معلومة من قبل الشعب التونسي.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مشروع إنجاز الطريق الرابطة بين ماجل بلعباس وأم القصاب بعد أن تم استكمال الاجراءات المتعلقة بالعروض.

وفي مجال النقل، أوصى رئيس الجمهورية بضرورة وضع أكثر ما يمكن من وسائل نقل عمومية على ذمة المواطنين لوضع حد لمعاناتهم اليومية في التنقل.