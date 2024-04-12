توزر: دعوة اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة الى الانعقاد الدائم واتخاذ إجراءات استباقية تحسبا للتغيرات المناخية

دعا والي توزر محمد أيمن البجاوي، اللجنة الجهوية لمحابهة الكوارث وتنظيم النجدة، عشية اليوم الجمعة، الى الانعقاد الدائم تحسبا للتغيرات المناخية المحتملة خلال الساعات القادمة ويوم غد السبت، وفق ما ورد في بلاغ اصدرته الولاية على صفحتها الرسمية.

وذكر البلاغ انه تم تحيين قائمة المعدات والتجهيزات وكل الإمكانيات المادية والبشرية، مع دعوة الأطراف المعنية المتمثلة في البلديات والمعتمديات والادارات الفنية والحماية المدنية والاجهزة الامنية الى الحيطة والحذر لتقلبات محتملة.

كما تمت دعوة وكالات الاسفار الى توخي الحذر في الرحلات المنظمة الى منطقتي الشبيكة وتمغزة ومنطقة عنق الجمل، مع إمكانية تعليقها في حال تطور العوامل المناخية.

وكانت ولاية توزر شهدت صبيحة اليوم نزول كميات من الأمطار تراوحت ببن 10 و21 مم تم على اثرها التدخل في النقاط الزرقاء، خاصة لشفط المياه من بعض الطرقات.