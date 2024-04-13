عشرات الصواريخ تستهدف شمال إسرائيل..#خبر_عاجل

في الوقت الذي تتأهب فيه إسرائيل لرد إيراني على القصف الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، أعلن حزب الله، امس الجمعة إطلاق أكثر من 50 صاروخا من نوع كاتيوشا باتجاه شمال إسرائيل.

وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأنه لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات نتيجة القصف، في المقابل أفادت وسائل إعلام لبنانية بتحليق للطيران الإسرائيلي فوق مناطق بالعاصمة بيروت.

تأتي هذه الرشقة الصاروخية بعد ساعات من توقع مسؤولين أمريكيين هجوما إيرانيا على إسرائيل، اليوم الجمعة، بعشرات الصواريخ وأكثر من 100 مسيّرة.

وأوضح المسؤولان أنه من المتوقع أن تشن إيران هجوما كبيرا على إسرائيل، قد تستخدم فيه أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية في الداخل الإسرائيلي، حسب ما نقلت شبكة “سي بي أس”.

وقال المسؤولان اللذان لم تسمهما الشبكة الإخبارية، إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين التصدي لهجوم بهذا الحجم، لكنهما أشارا في الوقت عينه إلى أن طهران قد تشن هجوما أصغر نطاقا لتجنب حدوث تصعيد كبير.

العربية نت