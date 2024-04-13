عاجل/ تحطم تليفيريك في تركيا..وهذه حصيلة الضحايا..

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون، أمس الجمعة، في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا بعد اصطدام عربة “تلفريك” بعمود مكسور.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، صباح اليوم السبت، أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء 98 من أصل 160 شخصا محاصرا في عربات تلفريك.

وأضاف أن عملية الإنقاذ شاركت فيها 7 مروحيات وطائرة نقل واحدة و543 شخصا.

ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح أمس الجمعة إثر حادث اصطدام عربة تلفريك في جنوب تركيا بعامود، ما أدى إلى تحطم التلفريك وسقوط الركاب الى على سفح جبل.

و قالت وكالة “الأناضول” إن الضحية رجل تركي عمره 54 عاما وإن الضحايا الآخرين أتراك أيضا، باستثناء واحد يحمل جنسية قيرغيزستان.

من جهته أضاف رئيس بلدية أنطاليا محي الدين بوتشيك في بيان، أمس الجمعة، إن نحو 184 راكبا آخرين ظلوا محاصرين في 25 عربة تلفريك أخرى على ارتفاع عشرات الأمتار فوق سطح الأرض.

وكالات