عاجل/ قتلى وجرحى في هجوم ارهابي على مركز تجاري بسيدني..

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2024/04/13 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت 13 أفريل 2024 مقتل 5 أشخاص ووقوع عدد من الجرحى بهجوم رجحت أنه “إرهابي” على مركز تجاري في سيدني.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مركز ويستفيلد بونداي جانكشن قبل الساعة الرابعة مساء مباشرة، بعد ورود تقارير عن تعرض عدة أشخاص للطعن.

وأضافت الشرطة في بيان: “بدأ حادث خطير بعد إطلاق النار على رجل في بوندي جنكشن”، مشيرة إلى أن العملية جارية حاليا مع إجلاء المتسوقين.

من جهته، قال متحدث باسم إسعاف نيو ساوث ويلز، إن هناك اثنين من الجناة المزعومين. وأضاف أن الشرطة أطلقت النار على أحدهما وأنهم يطاردون الآخر.

روسيا اليوم

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