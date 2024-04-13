بطاحات جزيرة جربة تستانف نشاطها بعد توقف بسبب سوء الاحوال الجوية

استأنفت بطاحات جزيرة جربة (ولاية مدنين) نشاطها، صباح اليوم السبت، وباشرت تامين حركة تنقل المسافرين والعربات بين الجزيرة والجرف من معتمدية سيدي مخلوف، بعد ان توقفت عن العمل طيلة ليلة امس الجمعة، بسبب هبوب رياح قوية، وفق كاهية مدير الادارة الفرعية لبطاحات جزيرة جربة بالادارة الجهوية للتجهيز فرحات لعريض.

وبين لعريض في تصريح لصحفية “وات” ان عودة البطاحات الى العمل، تاتي بعد ان شهدت الاحوال الجوية تحسنا طفيفا، وهدأت الرياح قليلا، لافتا الى ان الوضع الجوي لا يزال متقلبا، وهو ما قد يؤثر على السير العادي لنشاط البطاحات في اي وقت.