ليلة رعب في حي التضامن وإيقاف 22 نفرا..ما القصة..؟

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ بـ22 شابا وذلك على إثر أحداث عنف وفوضى عاشتها ليلة أمس الجمعة 12 أفريل 2024 جهة حي التضامن والمنيهلة بسبب معركة ضارية بين مجموعتين من الشبان من حيّين سكنيين استمرت لعدة ساعات.

وحسب موزاييك فانه وفي حدود الساعة السابعة من مساء أمس الجمعة نشب خلاف شابين واحد من سكان حي 2 مارس بالتضامن والثاني من حي البساتين بالمنيهلة، لتتطور الأمور وتتحول الى معركة شارك فيها مجموعات كبيرة من الشبان واستعملت فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من سكاكين وسيوف وهراوات وتبادل الرشق بالحجارة، وهو ما أسفر عن حالة من الذعر والرعب عاشها السكان واستمرت لعدة ساعات حيث تواصلت الى حدود الساعات الأولى لفجر اليوم وأدت الى حدوث عدة اصابات بين عدد من المشاركين في المعركة وإحداث أضرار مادية شملت تهشيم بعض السيارات وواجهات محلات تجارية وسكنية.

وتمكنت الوحدات الأمنية من القاء القبض على 22 شابا من المشاركين في المعركة والاحتفاظ بهم في انتظار التعرف على عدة عناصر آخرين وتقديمهم لاحقا الى القضاء.