قبلي: لجنة تفادي الكوارث في انعقاد دائم وعدد من التدخلات لتأمين سلامة الأهالي والسياح..

افاد المدير الجهوي للحماية المدنية العقيد سيف الدين الدخلاوي، صحفي “وات” بانه تم تنفيذ عدد من التدخلات في اطار ما اتخذته اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من تدابير للتوقي من تاثيرات التقلبات المناخية التي تشهدها الجهة خلال هذين اليومين.

واوضح الدخلاوي، اليوم السبت، ان التدخلات شملت بالاساس عمليات شفط للمياه من بعض المنازل والطرقات بمعتمديتي الفوار وسوق الاحد، وذلك من اجل تامين سلامة المتساكنين وارجاع حركة المرور لطبيعتها، كما تم اجلاء 13 سائحا اجنبيا علقت حافلتهم عشية امس الجمعة بين وادي بولخشب ووادي الاعرج بمنطقة قصر غيلان بعد ارتفاع منسوبهما، اثر تهاطل كميات هامة من الامطار على المنطقة.

واشار الى ان الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث، شملت تعليق الدروس بجميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة عشية يوم امس الجمعة وطيلة اليوم السبت، فضلا عن منع جميع الرحلات والانشطة السياحية المتجهة الى منطقة قصر غيلان، مؤكدا ان اللجنة الجهوية في حالة انعقاد دائم لتامين التدخلات الضرورية في الابان، داعيا مستعملي الطرقات الى ضرورة توخي الحذر نظرا لتواصل فاعلية التقلبات المناخية من امطار متفرقة وهبوب لرياح قوية.