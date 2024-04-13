كميات هامة من الأمطار خلال ألاربع والعشرين ساعة الأخيرة خاصة بالجنوب..وهذه الأرقام..

سجلت الأربع والعشرون ساعة الماضية هطول كميات هامة من الأمطار تركزت خاصة في الجنوب وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي الجمعة.
وفي مايلي كميات الأمطار بحساب الميلمتر وحسب الولايات:
ولاية قبلي: دوز 11// الفوار 14// قبلي الجنوبية13// قبلي الشمالية 14// سوق الأحد 15 //استفطيمي 18// رجيم معتوق 39// قيزن 17 // بشني 4 // ام علي 19 // السعيدان 22 // البليدات 5// زعفران 11 //بئر السانية 11
ولاية قابس: قابس 18// مطماطة //27 قابس الجنوبية 19// شنني 24 //الحامة8// غنوش 25 //
مارث1 // مطماطة القديمة 18// مطماطة الجديدة 27// المطوية 22 // دخيلة توجان 9//
ولاية توزر: توزر المحطة 19// توزر //16 دقاش //17 نفطة 10// حزوة 21//
ولاية قفصة :السند 14// أم العرايس 10// المتلوي 9 //قفصة //13 سيدي عيش 4// الشبيبة 10 //
زنوش 20// بلخير 3 //القطار 2 // الرديف 11 // سيدي بوبكر //12 المظيلة 3//
ولاية القصرين: سبيبة 8 // سبيطلة 7 // حيدرة 10// القصرين 9 //حاسي الفريد 6// جدليان2 // العيون 11 // تالة المدينة 12// تالة المحطة 9// فوسانة5 // فريانة 8 // ماجل بالعباس 13//
ولاية الكاف: قلعة سنان 17// الجريصة 6 // الطويرف 1// السرس 4 // الدهماني 5 // تاجروين 7 // ساقية سيد يوسف 6// نبر 3 // وادي ملاق 2 //الكاف3 // القصور 10// القلعة الخصباء //4
ولاية مدنين: مدنين 1// بني خداش 16//
ولاية سليانة: برقو7 // سيدي بورويس 5// مكثر 6// بوعرادة 1// كسرى 6 // قعفور3 //
سليانة 3// الكريب 2 // وادي الزرقاء3 //سد كساب 1//
ولاية باجة : مجاز الباب 3// تستور 3 // تيبار 3// نفزة 3 // تبرسق 2 //قبلاط 3// باجة المحطة 2// سيد سيدي سالم 1//
ولاية زغوان: الزريبة 3 // سد وادي الكبير 6 //جرادو 6 // زغوان 1 //الفحص 3 // بئر مشارقة 3// سد بئر المشارقة 6//
ولاية القيروان: حفوز2 // العلا 3 // عين جلولة //2 الوسلاتية 3//
ولاية تطاوين :تطاوين الجنوبية 2 // غمراسن //3 تطاوين الشمالية //2 بئر لحمر 3//
ولاية جندوبة : بوسالم 2 // بني مطير 1 // سد بوهرتمة //1 طبرقة 1 // غار الدماء//1 عين دراهم 2 // جندوبة 1 // بلطة بوعوان 2//
ولاية أريانة :أريانة 2// رواد 2//
ولاية سيدي بوزيد: سيدي بوزيد 1//
ولاية صفاقس :صفاقس 1//
ولاية تونس: تونس قرطاج 1//
وتميزت أهم الظواهر الجوية المسجلة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية بهبوب رياح قوية بلغت سرعتها
بحساب الكلم/س 101 بقبلي و86 بقفصة و83 بمطماطة و76 بتوزر و 68 بكل من سيدي بوزيد وجربة و65 بكل من صفاقس والقصرين ورمادة.