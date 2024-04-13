الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول-الجولة 7): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم السبت :

السبت 13 افريل 2024

ملعب المرسى

مستقبل المرسى 2 اشرف الغريسي (2) نسيم شاشية (54)

اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (30)

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين 1 فابيان ويلي (23)

النادي البنزرتي صفر

الملعب البلدي بالمتلوي

نجم المتلوي 1 احمد بوعصيدة (52)

مستقبل سليمان صفر

الاحد 14 افريل 2024

ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي (س 15)

الاولمبي الباجي – قوافل قفصة هيثم قيراط

الترتيب

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

1- اتحاد تطاوين 17 7 4 3 0 7 2

— النادي البنزرتي 17 7 4 1 2 7 2

3- الأولمبي الباجي 14 6 3 2 1 7 4

4- نجم المتلوي 13 7 3 1 3 8 7

5- مستقبل سليمان 9 7 3 0 4 7 8

— قوافل قفصة 9 6 2 1 3 2 4

–اتحاد بن قردان 9 7 1 2 4 3 8

8- مستقبل المرسى 6 7 2 0 5 5 11