الرابطة المحترفة الاولى (مرحلة تفادي النزول-الجولة 7): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي جرت اليوم السبت :
السبت 13 افريل 2024
ملعب المرسى
مستقبل المرسى 2 اشرف الغريسي (2) نسيم شاشية (54)
اتحاد بن قردان 1 حسام الحباسي (30)
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين 1 فابيان ويلي (23)
النادي البنزرتي صفر
الملعب البلدي بالمتلوي
نجم المتلوي 1 احمد بوعصيدة (52)
مستقبل سليمان صفر
الاحد 14 افريل 2024
ملعب منزل بورقيبة الاصطناعي (س 15)
الاولمبي الباجي – قوافل قفصة هيثم قيراط
الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- اتحاد تطاوين 17 7 4 3 0 7 2
— النادي البنزرتي 17 7 4 1 2 7 2
3- الأولمبي الباجي 14 6 3 2 1 7 4
4- نجم المتلوي 13 7 3 1 3 8 7
5- مستقبل سليمان 9 7 3 0 4 7 8
— قوافل قفصة 9 6 2 1 3 2 4
–اتحاد بن قردان 9 7 1 2 4 3 8
8- مستقبل المرسى 6 7 2 0 5 5 11