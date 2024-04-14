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عبير موسي” تترشّح للإنتخابات الرئاسية..#خبر_عاجل

2024/04/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ،اليوم الأحد، عن ترشّح رئيسة الحزب عبير موسي رسميا للإنتخابات الرئاسية.

وطالب حزب الدستوري الحرّ في بلاغ أصدره إثر إجتماع ديوانه السياسي اليوم، بإطلاق سراح عبير موسي وبوقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها منبها الى خطورة ‘سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية’.

ودعا اللجنة الوطنية للإنتخابات التابعة للحزب للإنعقاد في الأيام القليلة القادمة مع تكليف هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب بعقد ندوة صحفية لإعلام الرأي العام بآخر مستجدات وضعها القانوني واستعراض التحركات القانونية التي ستقوم بها لحفظ حقوقها الإنتخابية.

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