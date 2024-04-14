كهل يبتز أطفالا جنسيا عبر ”فيسبوك”..!

أكّدت وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في بلاغ تحرّك الجهات القضائيّة والأمنيّة المختصّة للتحرّي والبحث والكشف عن حيثيّات منشور يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي حول شبهة إقدام كهل مجهول على استدراج أطفال قصّر عبر شبكة الأنترنات والتغرير بهم وإغوائهم وابتزازهم وتهديدهم.

وبينت الوزارة في بلاغ، ان مندوبي حماية الطفولة “يتابعون عن قرب حيثيّات هذه القضيّة للقيام بدورهم كاملا والتعهّد الفوري بالأطفال الضحايا حال التعرّف الدقيق على هويّاتهم وضمان مصلحتهم الفضلى طبقا للمقتضيات القانونيّة الجاري بها العمل ولما ستكشف عنه التحريّات الجارية”.

ونفت الوزراة من جهة أخرى، تلقي مندوبي حماية الطفولة أيّ إشعار في هذا الخصوص.

وذكّرت بأهميّة الإحاطة بالأطفال وضمان سلامتهم النفسية والجسديّة وتكريس ثقافة الحوار داخل الأسرة وفي المجتمع بما يساعد على بناء علاقة ثقة وتحصين الناشئة من كافة المخاطر وأشكال التهديد الممكنة، وتأطير استعمالهم الرشيد لشبكة الأنترنات ووقايتهم من المخاطر والتهديدات الممكنة في الفضاءات الرقميّة والسيبيرانيّة.

وشدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بواجب إشعار مندوب حماية الطفولة بكل ما يمكن أن يهدد سلامة الطفل البدنية أو المعنوية سواء بالاتصال بالرقم الأخضر المجاني 1809 أو بالاتصال مباشرة بالمكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة المختص ترابيّا أو عبر بوابة حماية الطفولة على العنوان www.dpe.tn أو من خلال اشعار الجهات الأمنية والقضائية.

وانتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صورة لشخص يشتبه في قيامه باستدراج أطفال قصّر عبر فيسبوك، واجبارهم على تصوير أنفسهم في أوضاع جنسية وابتزازهم.

كما تمّ تداول لقطات شاشة (captures d’écran) لمحادثات بين المشتبه به مع ضحاياه، إضافة إلى تداول تسجيلات صوتية قيل إنّه لشقيقة أحد الضحايا.