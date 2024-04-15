عاجل: وكالة سلامة الطيران الأوروبية تواصل التوصية بالحذر في المجالين الجويين للكيان المحتل وإيران..

قالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إنها تواصل التوصية بالحذر في المجالين الجويين لإيران والكيان المحتل وفي نحو 100 ميل بحري في المنطقة المحيطة بإلكيان الصهيوني، على الرغم من أنه لم يكن يوجد خطر بالنسبة لتحليق الطيران المدني في أي وقت.

وقالت الوكالة، في تحذير أرسلته عبر البريد الإلكتروني، إنها تراقب عن كثب الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره على الطيران المدني.

وشنت إيران هجوما على الكيان المحتل بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، مما تسبب في أضرار متواضعة. وجاء الهجوم الإيراني ردا على هجوم يشتبه في أنه صهيوني على القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من أفريل