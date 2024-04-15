بطولة إيطاليا : توقف لقاء روما وأودينيزي بسبب إصابة خطيرة للمدافع نديكا

توقفت المباراة بين فريق روما ونظيره أودينيزي التي أقيمت امس الأحد بسبب إصابة قوية لإيفان نديكا مدافع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وبعد مرور 72 دقيقة لعب، سقط الإيفواري نديكا على أرض الملعب بطريقة أثارت قلق الحضور، لتتوقف المباراة من أجل علاج اللاعب.

وبدأ نديكا يعاني من إصابة قوية رغم أنه أشار أثناء خروجه إلى الجماهير، لكن الجهاز الفني وعناصر الفريق طالبوا الحكم بإلغاء المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وتنص قواعد البطولة على أن المباراة عند استئنافها، ستلعب بنفس النتيجة التي توقفت عندها، ومن نفس الدقيقة التي توقفت فيها.

وفي النهاية، تقرر عدم استكمال مباراة روما وأودينيزي، بعد نقل اللاعب الإيفواري إلى المستشفى.

من جهته، أعرب نادي روما الإيطالي لكرة القدم عن دعمه الكامل لمدافعه إيفان نديكا، بعد سقوطه خلال الدقيقة 71 من مباراة فريقه أمام أودينيزي وبعدها توقفت المباراة.

وكتب النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية ” اللاعب في وعيه، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات “.