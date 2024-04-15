بطولة إسبانيا: بلباو يتعادل وحظوظه تتقلص في التأهل لرابطة الأبطال

تقلصت حظوظ أتلتيك بلباو المتوج مؤخرا بلقب مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم في حجز مقعد في رابطة أبطال أوروبا الموسم المقبل وذلك بعد تعادله أمس الاحد أمام ضيفه فياريال 1-1 لحساب الجولة الحادية والثلاثين لبطولة اسبانيا.

وخاض بلباو مباراته الأولى بعد إحرازه لقبه الأول منذ 40 عاما بفوزه بضربات الترجيح 4-2 على ريال مايوركا بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في نهائي كأس الملك الأسبوع الماضي.

وأهدر فياريال فرصة التقدم بعدما سدد هدافه جيرارد مورينو ضربة جزاء اصطدمت بالقائم (11) في حين أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد لاعب وسطه سانتي كوميسانا بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

واستفاد بلباو من هذا النقص العددي في صفوف “الغواصات الصفراء” وافتتح التسجيل عبر أويهان سانسيت في الدقيقة 67.

وفي اللحظات الأخيرة من المباراة، أعلن الحكم عن ضربة جزاء لفياريال بعد الاحتكام لتقنية الفيديو سجلها دانيال باريخو (90+5).

ويحتل بلباو المركز الخامس برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط خلف أتلتيكو مدريد الرابع الفائز على جيرونا 3-1 أول أمس السبت في سباق التأهل إلى المسابقة القارية الأم وذلك قبل 7 جولات من نهاية البطولة.