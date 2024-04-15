غوارديولا : لاعبو مانشستر سيتي يستمتعون بالضغط

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه يتألق تحت الضغط عندما يكون كل شيء على المحك، إذ يواصل الفائز بالثلاثية الموسم الماضي سعيه للحصول على ثلاثة ألقاب أخرى هذا الموسم.

ويتصدر سيتي ترتيب البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم بفارق نقطتين عن أرسنال وليفربول قبل ست جولات على نهاية الموسم، ويستضيف ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي لرابطة أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل ثم يواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنقليزي بعدها بثلاثة أيام.

وردا على سؤال حول فرص فريقه في الفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم، قال غوارديولا بعد فوزه 5-1 على لوتون يوم السبت الماضي بالبطولة الممتازة “إنهم يحبون اللعب تحت الضغط. متأكد من أننا سننافس حتى النهاية. لأنني أعرفهم. أرى الوجوه قبل المباريات وفي الاجتماعات. كيف يستعدون. هذا يعني الفوز بالبطولة الانقليزية الممتازة ورابطة أبطال أوروبا ؟ لا. لا أقول ذلك. لكن هل سننافس؟ هذا أمر مؤكد. علينا أن نكون مستعدين ولكن في نفس الوقت نفرض أسلوب لعبنا ونحاول الضغط على المنافس من خلال أسلوب لعبنا”.