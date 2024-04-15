وزارة التشغيل تعلن عن بشرى سارة لفائدة هؤولاء..

قال وزير التشغيل والتكوين المهني، لطفي ذياب، اليوم الإثنين 15 أفريل 2024، إن الوزارة خصصت في ميزانية 2024، 10 ملايين دينار لفائدة الفئات الضعيفة.

وأوضح الوزير في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المنصة الخاصة بمنح قروض لهذه الفئة تتراوح بين ألف و10 آلاف دينار انطلق العمل بها منذ الأسبوع الماضي.

وأبرز وزير التشغيل أنه سيتم تحديد القائمة المعنية بالحصول على هذه القروض ثم سيتم الاتصال بهم ومرافقتهم أثناء الإعداد للمشروع وخلال تنفيذه وبعده.

وأضاف ذياب أن الوزارة شرعت في برنامج يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة بتمويل أجنبي واليوم ستنطلق الوزارة في القيام بتجربة تهم 20 شخصا من مختلف الجهات من اجل توظيفهم داخل مؤسسات في قطاع النسيج والإكساء.

من جهة أخرى، أشار لطفي ذياب إلى وجود إقبال على المبادرة الخاصة والذي سجل ارتفاعا بـ5 بالمائة معتبرا أن المبادرة الخاصة آلية من آليات التشغيل.