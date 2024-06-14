عاجل/ قضية مفقودي جرجيس: إصدار أحكام سجنية

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2024/06/14 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, مجتمع


أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بمدنين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس 13 جوان 2024 أحكاما بالسجن تترواح بين 4 و 10 سنوات مع النفاذ العاجل في حق 5 متهمين في قضية ما يعرف بقضية المفقودين بجرجيس و التي راح ضحيتها 18 شابا و شابة أصيلي الجهة بعد غرق مركبهم سنة 2022، حسبما افادت به الناطق باسم ابتدائية مدنين لسعد الحر.
واضاف المتحدث في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة، بأنه تم توجيه تهمة تكوين وفاق قصد مساعدة الأشخاص على مغادرة التراب التونسي خلسة مع مصادرة المحجوز و المتمثل في سيارتين و محرك بخاري و قارب.

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