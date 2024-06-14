المجاعة في غزة: إرتفاع عدد الضحايا الى 40 شهيدا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، استشهاد طفل بسبب المجاعة، والجفاف، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 40.

وقالت المصادر ذاتها، إن طفلا استشهد نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

واليوم الجمعة، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن سلطة الاحتلال تفرض قيودا إضافية على وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقالت الأونروا إن “الأطفال يدفعون الثمن الباهظ”.

وأوضحت الوكالة أنه في عام 2023، تم رفض أو تأخير أكثر من 3000 تصريح للأطفال الفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة والضفة الغربية لتلقي العلاج الطبي.