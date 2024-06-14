إكتظاظ بمحطتي باب عليوة وباب سعدون وشركة النقل بين المدن توضّح

تشهد محطات النقل بين المدن بباب عليوة وباب سعدون، اكتظاظا كبيرا بالمسافرين، تزامنا مع حلول عيد الاضحى.

ومن جهته قال مدير المنتوج بالشركة الوطنية للنقل بين المدن أديب بكوش، ان سبب الاكتظاظ هو عدم الحجز المسبق من قبل المسافرين.

وأضاف بكوش في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 14 جوان 2024، أن ذروة السفرات انطلقت منذ الأمس، مما دفع بالشركة الوطنية للنقل بين المدن، الى برمجة 35 رحلة اضافية بمحطة باب عليوة، وأكثر من 40 رحلة اضافية بمحطة باب سعدون، دون احتساب الرحلات العادية المنتظمة، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الاستثنائي لنقل المسافرين خلال عيد الأضحى.

واعلنت وزارة النقل في هذا الإطار، تولي الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية للنقل تأمين 4600 سفرة منتظمة و1400سفرة إضافية على كامل خطوطها، أي بزيادة 30 % بالمقارنة مع العرض الجملي العادي، موزّعة على النحو التالي:

شبكة الشركة الوطنية للنقل بين المدن :

عدد السفرات المنتظمة 520 سفرة.

عدد السفرات الإضافية 210 سفرة.

شبكات الشركات الجهوية للنقل :

– عدد السفرات المنتظمة 4080 سفرة.

– عدد السفرات الإضافية 1190 سفرة.