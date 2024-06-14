وزير الشؤون الدينية يتفقّد مخيّمات الحجيج التونسيين بمنـى وعرفات

أدّى إبراهيم الشّائبي وزيـر الشّؤون الدّينية (رئيس الوفد الرّسمي للحجّ)، زيارة تفقّد ميدانية إلى مخيّمات عرفات ومنى التي ستستقبل الحجيج بداية من يوم التّروية الجمعة الثّامن من ذي الحجّة 1445هـ، الموافق 14 جوان 2024م.

وتجوّل الوزير في المخيّمات حيث عاين مواقعها واطّلع على الطّرقات المؤدّية إليها ومداخلها ومنافذ الخروج منها وأبواب النّجدة ومواقف الحافلات التي ستقلّ ضيوف الرّحمان بين المشاعر المقدّسة. وتفقّد مقرّات البعثة الصحّية ومخازن الإعاشة والحمّامات الصحّية وحنفيات الماء والمولّدات الكهربائيّة.

وأكّد على أن يتمّ تجهيز جميع الخيام بأجهزة من شأنها توفير الرّفاهية للحاج على غرار المكيّفات والمراوح والثّلاجات والمبرّدات المملوءة بقوارير الماء والعصائر وماكينات تحضير القهوة والشّاي، فضلا عن الوسائد والأغطية والمفروشات، وتخصيص فضاءات للاستراحة خارج الخيام.

كما تحادث الوزير مع المسؤولين المكلّفين بالإشراف عليها من الجانبين التّونسي والسّعودي، مسديا توصياته بتوفير كلّ ظروف الرّاحة لضيوف الرّحمان خلال الأيام المعدودات التي سيمضونها في المشاعر المقدّسة.