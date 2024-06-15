ذبح الأضاحي وتخزين اللحوم: توصيات هامة من المصالح البيطرية

قدمت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية جملة من التوصيات للمواطنين وذلك نظرا لتزامن عيد الاضحى المبارك مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ولتفادي ظاهرة اخضرار اللحوم .

ودعت الإدارة العامة للمصالح البيطرية الى تطبيق قواعد حفظ الصحة والخزن للحوم المتمثلة في:

– تجنب إجهاد وتوتّر الأضحية (stress) عند النقل، وفترة ما قبل الذبح

– عدم إطعام الأضحية والاقتصار على الماء في 24 ساعة الأخيرة (على الأقل 12 ساعة) قبل الذبح،

– ذبح الحيوانات بمكان مظلل ونظيف مع استعمال معدات وأواني تم تنظيفها وتطهيرها قبل الاستعمال،

– القيام بجميع مراحل الذبح بصفة مسترسلة دون انقطاع مع الحرص على عدم اتساخ اللحوم،

– عدم غسل اللحوم بالماء بعد الانتهاء من عملية تحضير الذبيحة،

– خزن الأعضاء (كبد، قلب، رئة) مباشرة بعد الذبح في الثلاجة في 4 درجات حرارية،

– غسل وتنظيف الأحشاء والأمعاء (الدوارة) وخزنها مباشرة في الثلاجة في 4 درجات حرارية،

– الاقتصار على ساعتين كأقصى تقدير في مكان بعيد عن أشعة الشمس ومهوي قبل الشروع في عملية التقطيع والخزن،

– خزن اللحوم التي سيتم استهلاكها خلال 3 أيام الاولى في الثلاجة في 4 درجات حرارية،

– خزن اللحوم في درجة (18-) بالنسبة للحوم التي سيتم استهلاكها بعد 3 أيام من الذبح.