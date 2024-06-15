خطيب عرفة: “الحج ليس مكانا للشعارات السياسية ولا للتحزبات”

يؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت 25 جوان 2024، الموافق للتاسع من ذي الحجة، ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد جبل عرفات بمكة المكرمة.

وألقى الشيخ السعودي ماهر المعيقلي، خطبة عرفة على الحجاج، من مسجد نمرة.

واثارت خطبته جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزامنها مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

حيث قال المعيقلي: “ان في الحج إظهار للشعيرة وإخلاص في العبادة لله وليس مكانا للشعارات السياسية ولا التحزبات”.

ومن جهة اخرى، توجه المعيقلي بالدعاء “لإخواننا في فلسطين الذين مسهم الضر وتألموا من أذى عدوهم، سفكا للدماء وإفسادا في البلاد ومنعا من ورود ما يحتاجون إليه”