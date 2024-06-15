عاجل/ استهدفها الحوثيون.. غرق السفينة بعد اشتعالها شرقي عدن..

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت 15 جوان 2024 إجلاء طاقم سفينة شحن ترفع علم بالاو بعد استهدافها بصواريخ من جانب الحوثيين.

وأوضحت الهيئة أن النيران اشتعلت في السفينة “فيربينا” وبدأت تغرق، وذلك في إشارة إلى واقعة حدثت على بعد 98 ميلا بحريا (قرابة 181 كيلو متر) شرقي عدن باليمن في 13 جوان.

كانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إن صواريخ أطلقها الحوثيون في اليمن أصابت السفينة “فيربينا” في خليج عدن يوم الخميس، مما أدى إلى نشوب حريق وإصابة أحد أفراد طاقمها بجروح خطيرة.

ويشن الحوثيون هجمات على حركة الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر معلنين أن ذلك يأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل عليهم.