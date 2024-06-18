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شهداء ومصابون إثر قصف الاحتلال الصهيوني لمخيم “النصيرات” وسط قطاع غزة..#خبر_عاجل

2024/06/18 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

استشهد وأصيب فجر اليوم الثلاثاء عدد من الفلسطينيين, جراء قصف الاحتلال الصهيوني لمخيم “النصيرات” وسط قطاع غزة, حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت “وفا” أنه في حصيلة أولية أستشهد سبعة فلسطينيين في العدوان الصهيوني الغاشم على مخيم “النصيرات”.

كما حلقت طائرات الاحتلال المسيرة بشكل مكثف في سماء مدينة “دير البلح” وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37347, منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي, بينما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 85372 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

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