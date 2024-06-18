عاجل/ وفاة 11 مهاجرا وفقدان نحو 60 آخرين بعد غرق قاربين قبالة السواحل الإيطالية..

قالت السلطات الإيطالية إن سفينتين غرقتا امس الاثنين, قبالة السواحل الإيطالية, ما أسفر عن غرق 11 مهاجرا على الأقل, في

حين لا يزال 66 في عداد المفقودين.

وتستمر عمليات البحث والإنقاذ التي ينفذها خفر السواحل الإيطالي في البحر المتوسط حتى وقت متأخر من الاثنين, عقب ساعات من حدوث مشكلات لقاربين يقلان مهاجرين بالقرب من السواحل الإيطالية.

وأجرت سفينة تجارية في المنطقة عملية إنقاذ أولية عقب إطلاق نداء استغاثة عندما اكتشفت قاربا شراعيا في خطر على بعد حوالي 120 ميلا (193 كلم) قبالة ساحل كالابريا جنوبي إيطاليا.

وأنقذت السفينة 12 شخصا وساعدتهم حتى وصول سفينة خفر السواحل الإيطالية.

وتوفيت امرأة بعد وقت قصير من النزول من السفينة لتدهور حالتها الصحية وفقا لخفر السواحل.

وقال خفر السواحل في بيان: “تتواصل عمليات البحث عن ناجين محتملين من حطام القارب الشراعي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر في الطاقم الطبي أن من بين الأشخاص الـ66 الذين يخشى وفاتهم 26 قاصرا.

ووفقا للناجين فإن القارب أبحر من تركيا الأسبوع الماضي وعلى متنه مهاجرون ولاجئون من عدة بلدان.

وفي حادث سابق امس الاثنين, أنقذت سفينة تابعة لمنظمة “ريسكشيب” الألمانية غير الحكومية 51 شخصا وعثرت على عشرة قتلى على متن قارب انحرف عن مساره في المياه قبالة مالطا, ليس بعيدا عن جزيرة لامبيدوزا جنوبي إيطاليا.