الاتحاد الفرنسي: مبابي يعاني من كسر في أنفه وسيرتدي قناعا

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن كيليان مبابي أصيب بكسر على مستوى الانف في المباراة التي فاز خلالها منتخب فرنسا على نظيره النمساوي 1-صفر امس الاثنين ضمن بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا بالمانيا.

وتعرض مبابي (25 عاما)، أحد أبرز لاعبي البطولة، للإصابة عندما اصطدم بكتف المدافع النمساوي كيفن دانسو في التحام خلال ضربة رأس.

وغادر مبابي الملعب قرب النهاية في سيارة إسعاف للخضوع لفحص بالأشعة.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان “أصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا أمس الاثنين في دوسلدورف. خضع قائد الفريق الفرنسي في البداية للعلاج بواسطة الطاقم الطبي والطبيب فرانك لو جال الذي شخص إصابته بكسر في الأنف. وتم تأكيد التشخيص عقب الفحوصات بالأشعة في مستشفى دوسلدورف”.

وأضاف الاتحاد “كيليان مبابي عاد لمقر معسكر المنتخب الفرنسي، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون أن يخضع لجراحة على الفور”.

وتواجه فرنسا هولندا يوم الجمعة المقبل، وهناك شك الآن في مشاركة مبابي بالمباراة في ضربة قوية لوصيفة بطل كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد الفرنسي “سيتم صنع قناع للسماح للاعب رقم 10 في المنتخب الفرنسي لاستئناف البطولة بعد فترة مخصصة للعلاج”.