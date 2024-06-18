المنستير: تقدّم تنظيف شواطئ الجهة بنسبة 30 في المائة



تتواصل عمليات التدخل لتنظيف الشواطئ العمومية وشواطئ المنطقة السياحة بولاية المنستير، حيث تقدمت خلال شهر جوان الجاري بنسبة 30 في المائة، وفق ما أفاد به رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالمنستير، بلال الخالقي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وفي هذا الإطار، شمل التدخل اليوم الثلاثاء شاطئ الدخيل بالمنطقية السياحية التي سبق التدخل فيها 3 مرات إلى جانب التدخل في شواطئ النخيل والقراعية وسقانص، مقابل تدخل واحد لتنظيف شواطئ الديماس والشرف والبغدادي والبساري، علما أنّهذه الشواطئ لم تشهد خلال السنة الجارية خروج كميات كبيرة من الأعشاب البحرية أو ما يعرف بـالعامية بـ”الضريع”.

وأشار الخالقي إلى أنه سيتم اقتراح تنظيف الشواطئ خلال السنوات المقبلة مع رفع الأعشاب البحرية والمحافظة عليها وإرجاعها في فصل الشتاء للمحافظة على الشواطئ من الانجراف، مبيّنا أنّ وجود “الضريع” أو نبتة البوزيدونا هو دليل على عدم تلوّث الشاطئ.

هذا ويقع التدخل على مستوى ولاية المنستير في الشواطئ العمومية سقانص، والنخيل، والقراعية، والبساري، والديماس، والشرف، والبغدادي، في الفترة جوان -سبتمبر 2024 في إطار صفقة إطارية (2023-2025)، غير أنّه وقع إخراج شاطئ القراعية من الصفقة نظرا لأنّ عملية الغربلة غير ممكنة مع وضعية الانجراف لذلك يقع التدخل فيه يدويا بمجهود جهوي وكذلك الحال في شاطئ السواني، حسب ذات المصدر.