قفصة: تقديرات بإنتاج 2000 طن من الفستق خلال الموسم الحالي

تشير التقديرات الأولية لصابة الفستق خلال الموسم الفلاحي الحالي إلى تسجيل 2000 طنّ، أي بتراجع يعادل 800 طنّ مقارنة بصابة الموسم المنقضي والتي بلغت 2800 طنّ، وفق رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة عبد الستار غبطان.

وأوضح غبطان، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ تراجع صابة الفستق بولاية قفصة يعود إلى تأثير التقلبات المناخية، وعدم تحصيل كميات ساعات البرودة اللازمة للإثمار، ورغم هذا التراجع ما تزال قفصة الاولى وطنيا من حيث انتاج الفستق تليها في المرتبة الثانية ولاية القصرين.

وأشار إلى أن المساحة الجمليّة لغراسات الفستق بقفصة تبلغ 22 ألف هكتار تضمّ حوالي 42 مليون أصل، وتنقسم إلى 4500 هكتار سقوية و17500 هكتار بعليّة، وتتركز الغراسات بكامل معتمديات الولاية، وتعد كل من معتمديات أم العرايس، وقفصة الشمالية، والسند، وزانوش، وسيدي عيش، والقطار، الاكثر إنتاجا للفستق بالجهة.

وأكّد أن موسم جني الفستق سينطلق في أواخر منتصف جويلية القادم، وقد تولّت مصالح دائرة الإنتاج النباتي تنظيم حملات توعوية وتحسيسية لفائدة الفلاحين لحماية الصابة من ذبابة الفستق وحشرة السوس.