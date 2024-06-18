عاجل/ في يوم واحد: 3 حرائق تلتهم 25،5 هكتارا من الحبوب والحصيدة بهذه الجهة



جدت يوم أمس الإثنين 3 حرائق في مناطق مختلفة من ولاية باجة، أسفرت عن احتراق 25،5 هكتارا من الحبوب والحصيدة (13 هكتارا من الحبوب و12،5 هكتارا من الحصيدة)، إضافة إلى 900 شجرة سفرجل.

وأفاد المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء 18 جوان 2024، بأن الحريق الأول تم تسجيله في أرض فلاحية بمنطقة العصايرية في نفزة، حيث أتت النيران على مساحة 05 هك من صابة القمح و 01 هك من صابة الشعير و 2.5 هك من الحصيدة.

أما الحريق الثاني، فكان بمنطقة سيدي نصر في مجاز الباب، والتهمت النيران 900 عود سفرجل و10 هك من الحصيدة.

والحريق الثالث جدّ بأرض فلاحية كائنة بمنطقة السرسار في باجة الشمالية وأتى على 07 هك من صابة القمح.

هذا وقد تدخلت فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بباجة لإخماد النيران والسيطرة على الحرائق.