عاجل/ الاحتفاظ بمغني راب..وهذه هويته وتهمته..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى بالاحتفاظ بمغني راب ملقّب بـ “موكا”، من أجل شبهات تتعلق بحيازة مخدرات بنية الاستهلاك وحيازة ومسك مادة مخدرة.

وتفيد تفاصيل القضية أن معلومات وردت على أعوان منطقة الأمن الوطني بالمرسى مفادها الاشتباه في تحويل مغني الراب لمنزل يقطنه، إلى مكان لتعاطي المخدرات، وبتعميق التحريات وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تولت وحدات منطقة المرسى مداهمة منزل مغني الراب حيث تمّ ضبطه داخله صحبة شخص ثان وبتفتيش المكان تمّ حجز كمية من المخدرات.

وباستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بمغني الراب على ذمة البحث وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.