عاجل/ بعد وفاة 35 حاج: آخر مستجدات وضعية الحجيج التونسيين في مكة..

أكّدت الإدارات الجهوية للشؤون الدينية بعدد من ولايات الجمهورية أنها في تواصل مستمر مع البعثة الرسمية للحجيج بالبقاع المقدسة عبر طواقمها الإدارية المرافقة أو عبر الوسائل التقنية المعتمدة، للاستفسار حول أي حالة ضياع أو وفاة في صفوف الحجيج المرسمين بالقوائم الرسمية الجهوية.

ولاية جندوبة

نفت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجندوبة تسجيل أي حالة وفاة في صفوف حجيج ولاية جندوبة والبالغ عددهم 250 حاجا وحاجة، مؤكدة سلامتهم وتواصلها المستمر معم جميعا سواء عبر طاقمها الإداري المرافق لهم أو مختلف الوسائل التقنية .

وأشار عز الدين البرينصي عن الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بجندوبة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن الإدارة سجّلت يوم عيد الأضحى فقدان حاجة أصيلة معتمدية طبرقة لساعات قبل ان يتم العثور عليها والتواصل معها، مؤكدا سلامتها الصحية.

وأكد المتابعة الدؤوبة لوضعية حجيج الجهة والذين غادروا باتجاه مكة عبر مطار طبرقة-عين دراهم الدولي يوم 27 شهر ماي المنقضي على ان يعودوا يوم 27 من الشهر الجاري عبر ذات المطار.

ولاية سيدي بوزيد

يواصل حجيج ولاية سيدي بوزيد المسجلين في البعثة الرسمية للحجيج أداء مناسكهم بصورة طبيعية، وجميعهم في حالة صحية جيدة، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية سيدي بوزيد، رضا عماري، في تصريح لوكالة “وات”، مؤكدا أنّ مرافقي البعثة يقومون بدورهم في الإحاطة والتوجيه والحفاظ على سلامة جميع الحجيج.

من جهتها، أكدت المديرة الجهوية للشؤون الدينية بسيدي بوزيد، في اتصال هاتفي من البقاع المقدسة مع صحفي “وات”، أن جميع حجيج الولاية بخير، كما تم العثور على كل الحجيج التائهين، مشيرة إلى أنّ الحاجة أصيلة معتمدية سيدي علي بن عون التي أعلن عن وفاتها يوم الأحد المنقضي غير مسجلة في البعثة الرسمية وكانت تؤدي مناسك الحج رفقة زوجها.

ولاية بن عروس

أفادت المديرة الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس، عائشة السبتي، بأن أعوان الادارة في تواصل مع البعثة الرسمية للحجيج بالبقاع المقدسة للاستفسار حول اي حالة ضياع او فقدان او غيرها من الحالات الطارئة التي قد تحصل لحاج او حاجة من الحجيج المرسمين بالقائمة الرسمية الجهوية.

وتابعت السبتي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الإدارة تلقت بعض الاتصالات من ذوي بعض الحجاج المرسمين بالقائمة الرسمية للإستفسار عن وضعهم بعد تعذر الاتصال بهم مباشرة من قبل عائلاتهم خلال اليومين الماضيين، وقد تولت الإدارة الاتصال باعضاء من البعثة لمعرفة وضعهم وتأمين اتصالهم بذويهم وهي عملية مستمرة من قبل المصالح الادارية متى تلقت اي طلب للإستفسار حول أي وضعية تهم الحجيج. وأكدت السبتي انها لم تتلق الى حدود الساعة أي اعلام رسمي بحالة ضياع او فقدان في صفوف الحجيج المدرجين بالقائمة الرسمية الجهوية .

وأرجعت المديرة الجهوية للشؤون الدينية تعذر الاتصال ببعض الحجاج خلال اليومين الماضيين لمسائل تقنية قد تحدث على غرار نفاذ بطاريات الهواتف بسبب قلة موزعات الشحن بالمقارنة مع عدد الحجاج، وطول فترة المكوث خلال هذه الفترة خارج أماكن الإقامة لاتمام بعض المناسك على غرار السعي ورمي الجمرات.

وأشارت إلى ان الحجاج سيشرعون في العودة الى أماكن الإقامة انطلاقا من مساء اليوم، بما سيسهل استئناف تواصلهم مع ذويهم.

ولاية سوسة

لم يتسن لصحفي “وات” الحصول على معطيات حول وضعية بعثة حجيج الجهة بالبقاع المقدّسة من الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة، إلا أنّه وبتواصله مع عائلة الدواس اصيلة مدينة حمام سوسة أكدت له وفاة ابنها المسجل في قائمة البعثة الرسمية للحجيج التونسيين نادر الدواس بالحرم المكي بالبقاع المقدسة بعد قيامه بأداء شعيرة الوقوف بعرفة.

وقد تم دفن الحاح نادر الدواس، وهو محام لدى التعقيب بسوسة، فجر يوم امس الاثنين (ثاني أيام العيد) بعد الصلاة عليه في الحرم المكّي، وفق عائلة المرحوم التي اكدت كذلك ان ابنها نادر الدواس، وهو من مواليد 1973، توفي بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة بسبب التعب والإرهاق الشديدين نتيجة الاجهاد والمشي لمسافة طويلة وتحمله مسؤولية مرافقة عدد من الحجيج في درجات حرارة مرتفعة جدا وازدحام كبير.

وفي ذات السياق، نعى عميد واعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الاستاذ الحاج نادر الدواس المحامي لدى التعقيب بسوسة الذي وافته المنية بالبقاع المقدسة اثناء اداء مناسك الحج.

ولاية تطاوين

يواصل حجيج البعثة الرسمية من ولاية تطاوين أداء مناسك الحج في ظروف وصفتها المدير الجهوية للشؤون الدينية بالطيبة دون تسجيل حالات وفاة أو فقدان، مقابل تواتر الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فقدان ووفاة البعض من حجيج الجهة من حاملي التأشيرات السياحية.

وأكدت وريدة مؤمن، المديرة الجهوية للشؤون الدينية بتطاوين، في اتصال هاتفي من البقاع المقدسة مع صحفي “وات”، عدم تسجيل حالات وفاة أو ضياع ضمن بعثة ولاية تطاوين، سيما وأنهم يقطنون في نزل وحيد، ويشرف عليهم مرشدون دينيون ومرافقون يسهرون على إرشادهم وضمان ظروف إقامة طيبة لهم وإبلاغهم بالمستجدات التي تطرأ حينيا

وقالت إن أغلب حجاج البعثة الرسمية لولاية تطاوين، على وشك إتمام مناسك الحج، حيث استكملوا رمي الجمرات بمشعر منى في ثاني أيام التشريق عملا بحكم التعجيل، منتظرين إتمام طواف الإفاضة ومن ثمة الاستعداد للعودة إلى أراضي الوطن.

وأضافت مؤمن أن الرحلة الوحيدة التي تضم حجيج ولاية تطاوين الـ161، بالإضافة إلى بعض الحجيج من ولاية مدنين (معتمدية سيدي مخلوف، مدنين الشمالية والجنوبية، وبنقردان)، ستنطلق يوم 23 من الشهر الجاري بعد انتهاء أيام التشريق واستكمال العمرات المبرمجة لكل حاج .

وأشارت إلى أن وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية تعمل على قدم وساق لإرشاد وتوجيه الحجيج خاصة في ما يتعلّق بإرشاد التائهين إلى نزلهم، بالإضافة إلى تسخير فرق الإسعاف على مدار الساعة تتدخل في حالات الإغماء أو من أجل تقديم الدواء لمن هم بحاجة إليه، على حدّ قولها.

ولاية المنستير

لم تسجل أية حالة وفاة في صفوف حجيج ولاية المنستير البالغ عددهم هذه السنة 590 حاجا وحاجة، وفق تأكيد المدير الجهوي للشؤون الدينية بالمنستير بالنيابة، ناجي البنزرتي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ولاية القيروان

توفيت حاجة تونسية اصيلة منطقة المنصورة من معتمدية القيروان الجنوبية بالبقاع المقدسة يوم وقوف عرفة، وفق ما أكدته عائلة الفقيدة لصحفية “وات”.

وكانت المتوفاة، التي تبلغ من العمر 55 عاما وتعمل بالسجن المدني بالقيروان، قد توجهت إلى البقاع المقدّسة لأداء مناسك الحج رفقة زوجها وشقيقه وشقيقته مع البعثة الرسمية لحجيج ولاية القيروان البالغ عددهم 381 حاجا وحاجة. هذا ولم يتسن الحصول على مصدر من الادارة الجهوية للشؤون الدينية بالقيروان للاطلاع على معطيات حول وضعية بعثة حجيج الجهة بالمشاعر المقدّسة.