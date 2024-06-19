الكاف: تجميع 160 الف قنطار من الحبوب

بلغت كميات الحبوب التي تم تجميعها في ولاية الكاف الى غاية يوم أمس الثلاثاء، 160الف قنطار منها 90 الف قنطار من القمح الصلب و62 الف قنطار من الشعير، وفق ما ذكره المهندس بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري عبد الكريم الحيدري في تصريح لصحفي “وات”

وقال الحيدري أن هذه الكميات تمثل تقريبا نصف الكميات المتوقع تجميعها بمختلف المراكز التي أحدثت هذه السنة، سيما وأنه تم إلى حد الآن حصاد ما يقارب 50 بالمائة من المساحات التى ينتظر حصادها خلال هذا الموسم الفلاحي للحبوب، وذلك بعد تضرر مساحات جراء موجة الجفاف التي ضربت البلاد خلال شهري مارس وأفريل.

كما أكد تراجع أسعار التبن العلفي التي انخفضت إلى حدود 05 دنانير بالنسبة للحزمة الواحدة، مقابل حوالي 15 دينارا خلال الموسم الفارط، واشار الى أن الانتاج يعتبر “طيبا عموما” هذه السنة مقارنة مع السنة الفارطة.