إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة..#خبر_عاجل

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي فجر اليوم الأربعاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه نقلت شابا (17 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الركبتين في مدينة قلقيلية, وشابا آخر (19 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الكتف, وذلك إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها, ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”, نقلا عن مصادر محلية, أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية, واندلعت مواجهات في المكان أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام, مما أدى لإصابة مواطنين بالرصاص الحي.

وكان شاب فلسطيني استشهد, الليلة الماضية, متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الصهيوني غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي, مخلفا آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.