تحديات تنمية قطاع السينما في تونس محور ورشة تفكير يوم الخميس بالعاصمة

تحت عنوان “تحديات تنمية قطاع السينما في تونس والآليات اللازمة لتطوير الصناعة السينمائية” ينظم المجمع المهني للصناعة السينمائية المنضوي تحت منظمة الأعراف “كونكت” ورشة تفكير يوم الخميس 20 جوان بداية من التاسعة صباحا بفضاء STARTUP VILLAGE بالمنزه الرابع بالعاصمة.

وسيتم التطرق في هذه الورشة إلى أربعة محاور هي : “مقترحات لتحسين مناخ الاستثمار” و”تنقيح التشريعات وإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة وتطوير طرق تسييره وتحسين خدماته” و”اقتراح آليات تحفيز الاستثمار في البنية التحتية والصناعات التقنية في المجال السينمائي و السمعي البصري” فضلا عن “تقديم مقترح خطة وطنية للنهوض بمنظومة قاعات السينما (قاعة سينما في كل معتمدية بحلول 2030)”.

وتعد هذه الورشة هي الثانية ضمن سلسلة لقاءات وورشات تفكير تعقد كل يوم خميس خلال شهر جوان 2024 تحت عنوان “لقاءات الخميس السينمائية” (أيام 13 و20 و27 جوان) من أجل الدفع نحو تغيير المنوال الاقتصادي للصناعة السينمائية في تونس.

وذكّر المجمع المهني للصناعة السينمائية في بلاغ اليوم بأن المساهمة في هذه الورشات مفتوحة لكل المتدخلين في القطاع داعيا كافة المهتمين بالشأن السينمائي إلى المشاركة وإثراء النقاش.