عاجل/ تأجيل موعد اعادة فتح معبر راس جدير بقرار ليبي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تأجيل موعد افتتاح منفذ رأس إجدير الحدودي أمام حركة سفر المواطنين، إلى يوم الاثنين القادم 24 جوان 2024، لإستكمال بعض الإجراءات لإعادة فتحه بالكامل.

واشارتالوزارة الى إن المنفذ حالياً لازال مفتوحاً أمام الحالات الإنسانية والطارئة والطبية والدبلوماسية، وفق ما اعلن عنه الايام الماضية.

يذكر ان وزير الداخلية التونسي خالد النوري كان قد أمضى يوم 12 جوان 2024 مع نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي وبحضور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، محضر اتفاق امني لاعادة فتح المعبر في إطار زيارة أداها إلى ليبيا.

ويتضمن محضر الاتفاق الأمني التونسي الليبي بشأن اعادة فتح معبر رأس جدير، فتح الأبواب الأربعة المشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، ابتداء من يوم 20 من شهر جوان الجاري، على أن يكون بكل منها جهاز تفتيش آلي يشتغل طيلة 24 ساعة إلى جانب فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل لدى تونس.

