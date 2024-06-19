بلدية أريانة تعلن وفاة أحد موظفيها المتقاعدين في الحج

أعلنت بلدية أريانة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” عن وفاة أحد موظفيها المتقاعدين ورئيس قسم الحالة المدنية بها سابقا الذي وافته المنية بالبقاع المقدسة أثناء أداء مناسك الحج.

وأوضح النائب بمجلس نواب الشعب عن معتمديتي سيدي ثابت-قلعة الأندلس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المتوفى أصيل قلعة الأندلس، وقد نجمت وفاته عن ضربة شمس بعرفة ولا صلة لها بحالات التدافع.

وأوضح مصدر من الإدارة الجوية للشؤون الدينية بأريانة لوكالة تونس إفريقيا أنه لم يتم إبلاغ الإدارة بصفة رسمية من البعثة الرسمية او من وزارة الاشراف بحصول أية حالة وفاة في صفوف حجيج ولاية أريانة إلى غاية اليوم الأربعاء.