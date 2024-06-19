عاجل/ أوضاع الحجيج التونسيين: منسّق البعثة الصحية يكشف ويوضّح



أتم أكثر من 60 بالمائة من الحجيج التونسيين مناسكهم وعادوا إلى الفنادق، فيما تتواصل عمليات البحث عن الحجيج التائهين، حسبما اكده منسق البعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور حمادي السوسي.

وأضاف السوسي في تصريح للاذاعة الوطنية اليوم الاربعاء 19 جوان 2024، أن 3 حجاج يقيمون حاليا في مستشفيات مكة المكرمة وحالتهم مستقرة وغير خطيرة.

وأكد السوسي أن ارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس كانت السبب الأول في تسجيل عدد من الوفايات في صفوف الحجيج، إلى جانب التعب والإرهاق .

يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، ان عدد الحجيج التونسيين المتوفّين بلغ حتى يوم أمس 35 حالة وفاة، منهم 5 حُجّاج من القادمين عن طريق القرعة و30 من القادمين بتأشيرة سياحية أو زيارة أو عمرة.

وأضافت ان البعثة القنصلية بجدّة تضع على ذمة المواطنين على مدار الساعة أرقام التواصل مع فريق المناوبة لتلقي بلاغات المواطنين وتقديم ما يتوفر لديها من معلومات بخصوص وضعيات حجيجنا الميامين.