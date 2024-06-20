مجلس وزاري يتابع مشروع “مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان”

بحث مجلس وزاري، جرى بإشراف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، الأربعاء، متابعة مشروع “مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان”.

وأكّد رئيس الحكومة أهمية المشروع في التقليص من التفاوت الجهوي والذي يتمثل في احداث مدينة طبية متعددة الاختصاصات، مستديمة ومندمجة وفق بلاغ صادر عن مصالح الاعلام والاتصال برئاسة الحكومة.

وتمّ بالمناسبة تقديم عرض حول مكونات المشروع، وتمّت متابعة قرارات المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 03 أفريل 2024، وبقية مراحل تأسيس شركة “مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان ” وأبرز مهامها، إلى جانب النظر في ملف الدراسات المخصّصة للمشروع.